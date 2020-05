Insegnare una lingua straniera ai bambini, 5 idee per farlo stando a casa

Niente scuola, accessi al parco contingentati. Ai bambini serve ancora qualche attività da praticare in famiglia e l’apprendimento delle lingue straniere può essere una buona idea. Anche ad Ancona esistono scuole di lingue per bambini che proprio in questi giorni tengono corsi online a distanza. Se però scegliete il “fai da te” ecco qualche linea guida che, con un po' di regolarità, può quantomeno aiutare.

Divertimento

Il divertimento è la prima regola in assoluto. Insegnare, in questo caso significa giocare. Lo si può fare con dei semplici giochi di società in lingua, come può essere ad esempio il buon vecchio “gioco dell’oca” con i numeri pronunciati nella lingua che si vuole insegnare. Un altro metodo è quello delle semplici filastrocche o canzoncine. Ora che sono state riaperte le librerie, è anche possibile trovare e acquistare libri interattivi.

“This is…”

Un altro suggerimento è quello di appendere un post-it su un oggetto e scriverci il nome nella lingua da imparare. “bicchiere” diventa quindi “glass” in inglese o “verre” in francese. Il gioco sta nel proporre al bambino di chiamare l’oggetto in lingua.

La tv

Non sempre è una nemica. Sicuramente non se si guarda un breve video in lingua insieme al proprio bambino. Questo gli permetterà di migliorare la pronuncia e arricchire il vocabolario. Attenzione, parliamo di video brevi, di semplice comprensione e possibilmente cartoni animati. Un film di animazione lungo 90 minuti è tutt’altra cosa.

“Hello, i’m…”

Un’altra idea è quella di salutarsi in lingua, oppure giocare a riprodurre una situazione semplice come quella di entrare in un bar, presentarsi e chiedere un bicchiere d’acqua.

Correggere la pronuncia…al contrario

Nel gioco è anche possibile chiedere al bambino di correggere la propria pronuncia, in pratica potrebbe ricoprire lui l’immaginario ruolo di insegnante e voi quello di alunni.

Contatti utili ad Ancona e provincia

Victoria International House Ancona, via Ghino Valenti 2 - tel. 071-2867491

Pingu's English school, via Totti 3 - Tel. 346 828 2088

Wall Street English, via 1° maggio, 25 - Tel. 071 290 0376

Inlingua Ancona, tel. 071 204020

BBC Language, via Giannelli, 36 - Tel 071 994 3453

IIK Ancona, scalo Vittorio Emanuele II - Tel. 071 206610

Engram English Academy, via Giulio Pastore Sassari - Tel. 071 286 3527

Embassy Falconara, via Liguria 52 - via Lumumba 42F - Tel. 071 916 1089

Victoria International House Jesi, via XXIV maggio, 55 - Tel. 0731-6482