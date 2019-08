Scuola Musicale Pergolesi, via al nuovo anno: porte aperte e corsi di prova

La Scuola Musicale “G. B. Pergolesi” di Jesi, istituto musicale convenzionato con il Conservatorio di musica “G. Rossini” di Pesaro, lunedì 2 settembre riapre i battenti per il nuovo anno scolastico 2019/2020. Aperte le iscrizioni ai corsi di musica (corsi ordinari, straordinari e di gruppo) nei tre indirizzi di classica, moderna e jazz; attivo il corso di recitazione e il corso di scrittura creativa. La Scuola riapre con una nuova collaborazione con la Fondazione Pergolesi Spontini per gli eventi musicali del “Festival Pergolesi Spontini” dal 31 agosto al 29 settembre. Non mancherà la solidarietà, con eventi che saranno abbinati a raccolte fondi per sostenere le associazioni benefiche del territorio e creare una connessione virtuosa tra i giovani allievi e i destinatari della rete solidale. Rinnovata la convenzione con il “G.Rossini” anche per il conseguimento in sede degli attestati riconosciuti dallo stesso conservatorio pesarese.

Porte aperte

La Scuola apre le sue porte il prossimo 21 settembre con l’appuntamento “Scuola Aperta” (dalle ore 15 alle 23) per far conoscere meglio il ventaglio di corsi proposti, le possibilità, le aule didattiche e incontrare il personale docente. Sarà possibile usufruire della lezione di prova gratuita. Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno per bambini e adulti senza limiti di età. Consolidati i corsi ordinari per gli strumenti musicali, quelli straordinari (musicoterapia per portatori di handicap, animazione musicale per bambini, laboratorio di percussioni, la professione del pianobar...) e quelli di gruppo (orchestra, big band, musica d’insieme, musica da camera, coro e voci bianche), corso di teatro e recitazione e quello di Scrittura creativa. «Abbiamo delle importanti novità che sveleremo nel corso dell’anno scolastico e che saranno sempre disponibili online sulle nostre pagine Facebook, Instagram e sul sito della Scuola - dice il Direttore della Scuola Musicale Pergolesi Mauro Mazzuferi - con Ludovica siamo tornati alla formula originale per il concerto di fine anno in piazza della Repubblica, con un artista del panorama nazionale che si esibisce insieme agli allievi, come lo sono stati in passato Irene Grandi, Gaetano Curreri, la Pfm, i Nomadi, Fabrizio Moro, Dodi Battaglia e tantissimi altri. Siamo felici della collaborazione con la Fondazione Pergolesi Spontini per il “Festival Pergolesi Spontini” che vedrà impegnati allievi e insegnanti, e la partecipazione del Coro e dell’Orchestra. La Scuola è inserita in un contesto culturale e sociale cittadino per cui oltre all’aspetto artistico cureremo molto la vicinanza alla città e alle sue componenti più attive nell’ambito sociale: come già fatto con Oikos, Fondazione Salesi e Patronesse del Salesi intendiamo dare alle nostre iniziative più importanti una connotazione solidale».