Festa dello sport: tornei e stand gastronomici a Candia

Dal 21 al 30 giugno al via la trentaseiesima edizione della Festa dello sport di Candia. Tutte le sere stand gastronimici, spettacoli e un menù sempre variegato. La manifestazione ha ottenuto il patrocinio del Coni e del Comune di Ancona.

Ecco il programma della kermesse organizzata dalla Polisportiva Candia, Baraccola, Aspio.

Venerdì 21 giugno

19:30 cerimonia di inaugurazione

20:00 piccolo spettacolo degli atleti

20:30 cena tradizionale con cucina marchigiana

21:30 ballo liscio con l’orchestra “moulin rouge”

Sabato 22 giugno

17:30 gara podistica

20:00 cena tradizionale con cucina marchigiana

20:45 esibizione ballerini scuola di danza aurora

21:30 ballo liscio con l’orchestra “katiusca & davide mori”.

Domenica 23 giugno

18:00 torneo calcio giovanissimi

20:00 cena tradizionale con cucina marchigiana

21:30 ballo liscio con l’orchestra “las vegas”

Lunedì 24 giugno

18:00 torneo calcio giovanissimi

Martedi 25 giugno

18:00 torneo calcio giovanissimi

Mercoledì 26 giugno

18:00 torneo calcio giovanissimi

Giovedì 27 giugno

20:30 serata cubana con piatti tipici cubani su prenotazione

071.2861406 polisportiva 338.3837934 luciano 338.7909681 ivo 333.7177649 michele

21:30 musica anni 60 con l’orchestra “i pronipoti”

Venerdì 28 giugno

20:00 cena di stoccafisso (su prenotazione)

21:30 commedia in vernacolo in 2 atti scritta e diretta “niki basci” della compagnia “j’amici de candia” dal titolo “”na volta corre el lepre, ‘na volta el ca".

Sabato 29 giugno

17:00 cicloturistica in mountain bike non competitiva per le colline di candia

20:00 cena tradizionale con cucina marchigiana

20:45 esibizione ballerini “conero danze”

21:30 ballo liscio con l’orchestra “fabrizio & raffaella”

Domenica 30 giugno

09:00 apertura iscrizione 43° motoincontro regionale ancona, candia, conero

18:00 finali calcio giovanissimi

20:00 cena tradizionale con cucina marchigiana

21:30 ballo liscio con l’orchestra “roberto carpineti”

22:30 cerimonia di chiusura della 36° festa dello sport.