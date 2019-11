Digital Support: lunedì 4 novembre consegna degli attestati e lancio 3^ edizione

ANCONA - 26 settimane di formazione, che tengono insieme lezioni teoriche con docenti esperti, manager di grandi imprese e professionisti del settore e un inserimento in azienda, per costruire e mettere in pratica un vero e proprio piano di marketing digitale, grazie all’assistenza di tutor di grande spessore e a un contributo di Fondazione Marche per co-finanziare gli investimenti pubblicitari. Ripartirà a Fabriano per la fine di novembre Digital Support, il progetto formativo che la Fondazione Aristide Merloni e la Fondazione Marche hanno lanciato in collaborazione con il Dipartimento di Management delll’Università Politecnica delle Marche e la LUISS Business School, e che è ormai arrivato alla sua terza edizione.



Lunedì 4 novembre, alle ore 15:00, presso la Facoltà di Economia “G. Fuà” dell’Università Politecnica delle Marche, ci sarà la consegna degli attestati ai partecipanti che hanno terminano la seconda edizione del corso “Digital Support” e il lancio della terza edizione. Saranno presenti per l'Università Politecnica delle Marche il Rettore Gian Luca Gregori, la Direttrice del Dipartimento di Management prof.ssa Maria Serena Chiucchi e il prof. Stefano Marasca; per la Fondazione Aristide Merloni il Presidente Ing. Francesco Merloni e il vice presidente Gian Mario Spacca.



Un programma completo, che vuole preparare i futuri digital manager delle piccole e medie imprese marchigiane e una nuova leva di liberi professionisti esperti di promozione digitale: si spazia dai social alla pubblicità online, dallo studio dei motori di ricerca all’analisi dei dati, dai sistemi gestionali all’e-commerce. Nel programma di studio, previsto anche un inquadramento generale sul marketing, con esercitazioni pratiche e pitch, e l’approfondimento delle materie più aziendali, dal controllo di gestione alla finanza, per aiutare i futuri manager e professionisti ad ancorare le loro strategie ai budget e all’andamento dell’azienda, e a valutare con rigore le proprie performance.



Il Bando è un’opportunità importante, che si rivolge sia a laureati in discipline economiche e ingegneristiche che in materie umanistiche, sociali e di design, per completare la propria formazione con un approccio pratico al marketing digitale. La classe di docenti è di altissimo profilo: rispettando il taglio estremamente pratico del corso, unirà ai docenti della Politecnica delle Marche manager selezionati di grandi aziende marchigiane e della LUISS Business School, e professionisti affermati: al termine delle lezioni, i corsisti entreranno nelle aziende del territorio, e assistiti da tutor esperti analizzeranno punti di forza e debolezza, necessità e opportunità delle imprese, per costruire un piano di marketing digitale.



Altro elemento unico del corso, la possibilità di implementare concretamente i loro progetti: Fondazione Marche metterà infatti a disposizione un piccolo contributo per co-finanziare i progetti di investimento previsti dai corsisti, dandogli la possibilità di gestire un budget, valutare i risultati e portare un beneficio reale, operativo alle aziende di inserimento.