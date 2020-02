Addio contanti, rischi e opportunità: incontro informativo con gli esperti

Continua il ciclo di incontri informativi con i cittadini, organizzati dal CTP n.5 (Consiglio Territoriale di Partecipazione, organismo costituito dal Comune di Ancona), per coinvolgere la cittadinanza su argomenti di interesse generale. Il CTP n. 5 ha organizzato, per lunedì 24 febbraio, ore 18:00, un evento che si svolgerà presso la parrocchia San Giuseppe Moscati di Montedago (via Tiraboschi n. 65 - Q3), dove si parlerà di moneta nel tempo, dalle origini fino alle moderne criptovalute.

Si parlerà anche degli strumenti di pagamento alternativi al contante alla luce delle recenti modifiche normative. Dalle opportunità ai rischi connessi al loro utilizzo: furto di carte, clonazione e phishing sono le problematiche più diffuse. «Ci sono tante altre questioni che ci riguardano molto da vicino, come i dubbi che tutti abbiamo quando vogliamo trasferire un conto. Cosa fare in questi casi? Come tutelarsi? A chi rivolgersi se qualcosa va storto? - si legge nella nota diffusa dal Consiglio - una possibilità, per esempio, è quella di rivolgersi all’Arbitro Bancario e Finanziario, un organismo rapido, efficace ed economico che decide anche su questo tipo di controversie. A nostra disposizione per tutte le informazioni e risposte ai nostri dubbi ci sarà un team di esperti della Banca d’Italia (Maria Daniela Copparoni,Sabrina Ferretti e Letizia Perticaroli) che ci guiderà in questo mondo complesso». Aprirà l’incontro la Vice Direttrice della Sede di Ancona della Banca d’Italia, Laura Zuccarino e la serata si concluderà con un piccolo rinfresco offerto dal CTP n. 5. La partecipazione è assolutamente gratuita e per info e/o prenotazioni contattare il 3475804800.