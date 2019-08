Diventare attore professionista: selezioni, date e requisiti per provarci ad Ancona

"Fare l'attore" ed "Essere attore", la differenza è abissale. Recitare è un atto creativo, ma serve comunque dedizione e formazione. Ad Ancona esiste un accademia per la formazione professionale alla quale si accede dopo aver superato quattro giorni di laboratorio di selezione (a insindacabile giudizio della commissione). L'offetta è quella del centro di formazione in arti sceniche "Accademia Cinquantasei" in collaborazione con l' Accademia di Belle Arti - Poliarte design e il percorso è autorizzao dalla Regione Marche ai sensi dell’art. 10 L.R. 16/90 codice progetto 1005626.

Offerta formativa

Nel corso dei due anni gli allievi affronteranno: le materie del piano di studio (recitazione e interpretazione, recitazione cinematografica, improvvisazione, tecnica e drammaturgia della voce, commedia dell’arte, dizione, storia del cinema, storia del teatro antico, storia del teatro e drammaturgia) e avranno modo di formarsi “sul campo” grazie alle numerose produzioni nelle quali verranno coinvolti durante le ore di stage.

Date delle lezioni

Il corso ammonta a 800 ore complessive (di cui 560 di lezioni frontali e 240 di stage) suddivise in due anni accademici (da novembre a giugno il primo anno e da ottobre a maggio il secondo)

Primo anno accademico : Iavrà inizio lunedì 11 novembre 2019 e si concluderà entro fine giugno 2020.

Secondo anno accademico : avrà inizio ad ottobre 2020 (data da definire) e si concluderà entro maggio 2021.

Le lezioni si terranno dal lunedì al venerdì in orario prevalentemente pomeridiano e solo secondariamente serale, mentre la partecipazione agli stage prevede un impegno anche nei giorni di sabato, domenica e festivi. Frequentando almeno il 75% delle ore (sia lezioni che stage) e superando con profitto l’esame finale riceveranno l’attestazione della qualifica professionale di Attore di Teatro e Cinema autorizzata dalla Regione Marche con D.D.P.F. n. 858 del 26 luglio 2018 e riconosciuta a livello Europeo.

Ammissione e requisiti

La scadenza delle domande è fissata per il 18 ottobre 2019. Per l’ammissione sarà necessario partecipare alle selezioni che si terranno al 24 al 27 Ottobre, tutti i giorni dalle ore 16.00 alle ore 20.00. Possono accedere alla selezione uomini e donne in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado senza limiti di età.

Informazioni e iscrizioni.

Telefono: 071.9988406 – 392.7704328 (ore ufficio, preferibilmente via whatsapp) E mail: accademia56@gmail.com