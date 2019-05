Cinque sensi in uno scatto, al via il corso di fotografia gratuito

La fotografia come espressione artistica capace di comunicare emozioni, far rivivere ricordi e sensazioni. È con questa impostazione che l'associazione “Si può fare” ha organizzato il corso dal titolo “Cinque sensi in uno scatto. Cinque passi in un’unica emozione: la fotografia”. Un ciclo di cinque incontri settimanali, nei locali della parrocchia S. Maria delle Grazie di Ancona, ogni giovedì, dalle ore 21 alle ore 22,30. Si inizia il 9 maggio, l’ultimo appuntamento è un'uscita "sul campo", a caccia di ispirazione e immagini.

Un corso, avanzato e gratuito, ma per certi versi anche atipico: si tratterà infatti di rievocare sensazioni in grado di coinvolgere i cinque sensi. Ciò sarà reso possibile dalle doti artistiche e l'esperienza del fotografo che guiderà le lezioni, Corrado Maggi, artista della pellicola che ha dedicato varie mostre e opere ad Ancona e ha esposto in Italia e all’estero. Con l'associazione Si può fare collaborano all'organizzazione anche l’Istituto Comprensivo Grazie Tavernelle, il Circolo Anspi Le Grazie, il Circolo operaio "W. Germontari", la Parrocchia S. Maria delle Grazie: realtà che vedono nello stimolo dell’arte, capacità di comunicazione e possibilità di crescita umana. Il corso è rivolto a massimo 15 partecipanti.

Per info e prenotazioni: 320 2050421