I bambini scrivono fiabe per il Salesi: parte il corso con Angela e Arianna

Un corso per bambini finalizzato alla creazione di un’antologia illustrata da loro. Le lezioni sono in fase di avvio nella struttura “Il Lupo e il drago” di via Giannelli”, il negozio di artigianato artistico che propone prodotti realizzati nel rispetto dell’ambiente. I ricavati della vendita dei libri saranno devoluti totalmente alla Fondazione Ospedale Salesi.

Il corso

La prima edizione del corso partirà sabato 9 Novembre e sarà articolata in 5 lezioni, durante le quali i bambini potranno esprimersi scrivendo e disegnando la loro storia con i consigli di Arianna Dongu, titolare, scrittrice e illustratrice, e della scrittrice Angela Castorina. “Il Lupo e il drago” offre anche uno spazio espositivo gratuito per artisti e propone anche illustrazioni originali e libri di piccole case editrici indipendenti, nonché corsi in ambito artistico. Le lezioni si svilupperanno sui concetti di: protagonista, nemico, oggetto magico per poi trasformare tutto in un racconto con delle illustrazioni sia delle scene che della copertina.

Il costo

Ogni lezione ha il costo di 10 euro, ma è possibile acquistare il pacchetto completo per 40 euro. I posti sono limitati.

Contatti

“Il Lupo e il drago”, via Giannelli 32

Tel. 0712146848

illupoeildrago@gmail.com





