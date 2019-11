Come vincere nel web, seminario gratuito sulle strategie di web marketing

Un seminario gratuito per titolari, CEO, amministratori, responsabili marketing, direttori commerciali ed export manager. Il corso organizzato dall'agenzia di web marketing "Prima posizione" si chiama "Come vincere nel web" e tratterà le strategie di marketing più efficaci per acquisire nuovi clienti, partner commerciali, distributori e fette di mercato in Italia e all’estero.

Il seminario si terrà Mercoledì 11 Dicembre 2019, ore 14.30 ed è realizzato in collaborazione con Accademia di Babele, presso l' Accademia di Babele, Largo Fiera della Pesca 2. Il numero di posti è limitato a 50 partecipanti ed è necessaria la prenotazione via facebook alla pagina dell'associazione.