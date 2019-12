Prevenzione e riduzione dell’inquinamento, seminario per un futuro “green” delle aziende

Sono passati 20 anni dall’ entrata in vigore in Italia dell’innovativo Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 372, relativo alla Prevenzione e Riduzione Integrata dell'Inquinamento (IPPC). In tutti questi anni l’Autorizzazione Integrata Ambientale è entrata di fatto nella gestione operativa delle aziende, approcciando l’impresa e i suoi impatti ambientali da un punto di vista integrato. Appuntamento l’11 dicembre al Seebay Hotel – Portonovo.

La modifica della gestione delle procedure ha comportato inevitabilmente anche lo sviluppo di importanti competenze da parte di tecnici, consulenti e laboratori che hanno dovuto saper muoversi bilanciando in maniera funzionale i dispositivi di legge con le operatività aziendali. In occasione del ventennale il CAE ha organizzato una convention, con la presenza di dirigenti del Ministero dell’ambiente, autorità politiche e del mondo accademico, che mira a fotografare lo stato dell’arte dell’AIA analizzando criticità e punti forza in vista di una rivoluzione green che coinvolgerà il sistema produttivo italiano.

Il gruppo imprenditoriale marchigiano, che da 40 anni affianca le imprese nel campo della gestione ambientale, offre alle aziende servizi di gestione, controllo e taratura dei Sistemi di Monitoraggio Emissioni in continuo (SME) grazie al personale qualificato, alla strumentazione a sua disposizione e all’accreditamento Accredia delle prove necessarie per l’effettuazione dei test in parallelo con gli strumenti SME / con lo SME – per la ripetizione strumentazione-strumenti.