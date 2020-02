A scuola per diventare Team Leader nell’implementazione di piani di sicurezza dell’acqua

ANCONA – Corso di formazione nazionale per team leader per l’implementazione dei piani di sicurezza dell’acqua nella filiera idropotabile. Ecco il titolo del corso articolato in 4 giornate formative (18-19 e 25-26 febbraio) ospitato da Viva Servizi nel suo auditorium di Ancona.

L’evento è stato organizzato dalla stessa Viva Servizi, in collaborazione con Regone Marche, Ministero dell Salute, Istituto Superiore di Sanità, Asur Marche, Agenzia Regionale Sanitaria, ha ricevuto il patrocinio di Anci Marche e della Conferenza delle Regioni ed é destinato ai dirigenti e al personale in servizio presso i sistemi di gestione idrica e le istituzioni pubbliche regionali e territoriali di controllo ambientale e sanitario, coinvolti nell’implementazione dei piani di sicurezza dell’acqua nella filiera idropotabile. Al corso parteciperanno 80 operatori provenienti da tutto il territorio regionale. Secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità i piani di sicurezza dell’Acqua rappresentano il mezzo più efficace per garantire la sicurezza di un sistema idropotabile, la qualità delle acque fornite e la protezione della salute dei consumatori.

Il corso prevede oltre a lezioni teoriche, l’utilizzo di metodologie didattiche interattive quali la trattazione di casi di studio inerenti le singole realtà territoriali ed esercitazioni di gruppo.