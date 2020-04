Percorsi di istruzione formazione tecnica superiore, la Regione stanzia 1,1 milioni di euro

La Regione Marche tramite il POR FSE ha stanziato 1.120.000 euro per la realizzazione di 10 percorsi di Istruzione Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) al fine di ampliare e migliorare le opportunità di occupazione degli inoccupati/disoccupati e di offrire possibilità di riqualificazione agli occupati.

«Con questa offerta che porterà alla formazione di dieci figure professionali – spiega l’assessore al Lavoro, alla Formazione e all’Istruzione Loretta Bravi - si intende sostenere il tessuto produttivo regionale attraverso la diffusione e l’innalzamento del livello tecnologico delle competenze per concorrere al mantenimento della competitività delle nostre imprese sia a livello nazionale che internazionale. Pertanto verrà emanato apposito Avviso Pubblico per la realizzazione di 10 percorsi formativi in tutto il territorio regionale nei settori che più caratterizzano le Marche: servizi commerciali, tecnologie informatiche, meccanica, metalmeccanica e meccatronica, edilizia, impiantistica, turismo e sport, manifattura e artigianato. L'elemento innovativo dei corsi IFTS consiste nella possibilità del riconoscimento a livello europeo delle competenze acquisite, ai fini della mobilità lavorativa e di ulteriori esperienze formative. Sono corsi che tendono a specializzare i ragazzi e le ragazze nei settori produttivi più competitivi della regione e di conseguenza offrono delle reali opportunità di impiego in quanto nascono da collaborazioni tra scuole, università, agenzie di formazione professionale e mondo del lavoro».

I destinatari dei progetti IFTS sono disoccupati/inoccupati e occupati, residenti o domiciliati nella regione Marche. La partecipazione ai percorsi IFTS è per gli allievi completamente gratuita.