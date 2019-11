Pagamento elettronico, cosa rischia il commerciante: corso sulle novità del fisco

Questa sera (giovedì 21 novembre) nella sede Cna di Ancona si terrà un seminario gratuito per conoscere le novità fiscali e quindi le nuove normative che impattano sulle aziende. Il tour dei seminari è iniziato martedì 19 con la prima tappa a Castelfidardo. I prossimi incontri sulle nuove normative fiscali saranno: il 25 novembre a Senigallia, il 27 novembre a Jesi e il 3 dicembre a Fabriano. Tutti i seminari si tengono nelle sedi CNA.

Durante l’incontro di martedì, ha suscitato un aspro dibattito l'entrata in vigore della sanzionabilità per gli esercenti che non si dotano della possibilità di pagamenti con bancomat. L'obbligo per commercianti e professionisti del pos era già stato introdotto negli anni scorsi, ma senza la sanzionabilità. Ora dal 1° gennaio 2020 si introduce la sanzione per i commercianti che non accettano pagamenti con pos: multe da 30 euro più il 4% dell’importo non accettato. "Il problema della normativa sulla sanzionabilità per la non accettazione dei pagamenti con pos risiede nelle alte commissioni bancarie per questo tipo di servizio - commenta Andrea Cantori, segretario della CNA di Zona Sud di Ancona - Questo, sommato al fatto che non vi è un limite all'accettazione del pos, ha posto il problema delle piccole spese, quelle da pochi euro. Occorre che il governo dialoghi con le banche per permettere di azzerare le commissioni bancarie sulle piccolissime transazioni, altrimenti si corre il rischio che questa norma venga interpretata come un regalo al sistema bancario"