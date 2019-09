Open day salvamento: il corso gratuito per diventare assistente bagnante

Il team Salvagente 2.0 e la FIN della provincia di Ancona organizzano un open day dedicato al salvataggio in acqua. Il corso si terrà a Numana sabato 7 settembre dalle 10 alle 12 in via Litoranea 217. L’evento è gratuito e permetterà di conoscere da vicino l’esperienza di un assistente bagnanti.

La Team Salvagente 2.0 è un'associazione sportiva dilettantistica affiliata alla Federazione Italiana Nuoto: si occupa di promuovere la cultura della sicurezza acquatica e del primo soccorso, acquatico e non. Gli istruttori sono allenatori di nuoto e nuoto per salvamento della Federazione Italiana Nuoto nonchè Istruttori BLS-D dell'Italian Resuscitation Council, iscritti al centro di Formazione Salute 2000 di Osimo.

