Le multinazionali spiegano come fare impresa: torna il workshop di “Facciamo 31”

Al fianco dei manager di McDonald’s, Unilever e WeRoad: sono due gli appuntamenti della scuola di impresa Facciamo31, che porterà gli imprenditori della nostra Regione di fronte a tre manager operativi di alcune multinazionali e aziende. Il workshop, ’evento di stampo fortemente pratico, mette a confronto il tessuto imprenditoriale marchigiano e le sue aziende con i manager internazionali «”Value proposition” tratterà il tema della proposta complessiva di valore, quella promessa che identifica i motivi per cui i clienti dovranno scegliere la propria organizzazione e percepirla come unica rispetto alle altre - scrive Facciamo 31 in una nota- l’evento si concentrerà su tre temi fondamentali: analizzare i bisogni dei clienti ed individuare nuove opportunità di mercato, andando a colmare i gap non ancora soddisfatti dai competitor; realizzare una proposta complessiva di valore che distingua ed elevi il proprio business e curare il proprio posizionamento per essere percepiti in maniera unica e competitiva dai prospect; creare una cultura aziendale che sappia orientare tutti i collaboratori all’”eccellenza».

L’incontro, che si svolgerà online, sarà suddiviso in due sessioni: il 12 giugno su YouTube, per conoscere e ricevere nozioni e strumenti dai Top Manager speaker dell’evento ed il 19 giugno su Zoom, per poter entrare in contatto ed interagire direttamente con questi professionisti e ottenere risposte specifiche sul proprio caso aziendale.