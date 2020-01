Logistica umanitaria, la Politecnica avvia il primo master in Italia: come iscriversi

l Master in Humanitarian Logistics, unico di livello universitario in Italia, tra i pochi al mondo sulla logistica umanitaria, prenderà il via a febbraio all’Università Politecnica delle Marche e vedrà parte delle esercitazioni nella base UNHRD di Brindisi. È promosso e organizzato dal Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche dell'Università Politecnica delle Marche, Responsabile Scientifico di questo progetto, in collaborazione con importanti organizzazioni e attori umanitari, come Intersos, la Croce Rossa Italiana, EMERGENCY, Save the Children Italia e Think Global. Il Master durerà un anno, sarà tenuto in inglese ed è destinato ad un massimo di 25 partecipanti. C’è tempo fino al 22 gennaio per presentare la domanda. Per il programma del Master e per tutte le informazioni c’è il sito dedicato:www.humanitarianlogisticsmaster.com/home.

I moduli

Ci saranno relatori provenienti dal mondo universitario, operatori umanitari esperti, rappresentanti delle realtà aziendali coinvolte nelle azioni umanitarie. 240 ore frontali, 5 moduli tematici, una settimana di simulazione pratica di una emergenza, webinar, esercitazioni pratiche e un tirocinio finale di 300 ore per l’elaborazione di una tesi da discutere a fine corso. Questo e molto altro è il Master in Humanitarian Logistics che nasce da un’idea del Professor Maurizio Bevilaqua, della Professoressa Claudia Paciarotti e del dottor Lodovico Mariani, che per primi hanno individuato la necessità di istituire in Italia un master in logistica a livello universitario, esperienza che nel nostro Paese ancora mancava. «Una scelta di valore che riafferma la nostra fiducia nella responsabilità sociale che la ricerca scientifica e la formazione universitaria sono chiamate ad assumere» sostiene il Professor Maurizio Bevilaqua Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale e scienze Matematiche dell'Università Politecnica delle Marche.

«Competenze, consapevolezza e conoscenza sono le precondizioni di qualsiasi intervento, ancora di più nell’ambito della logistica umanitaria dove ogni minuto può fare la differenza per la vita delle persone. Di qui l’impegno assunto dal nostro Ateneo, in collaborazione con importanti organizzazioni umanitarie, nell’elaborazione di un percorso didattico congiunto, volto alla formazione delle competenze necessarie dei futuri professionisti della logistica» sostiene la Professoressa Claudia Paciarotti dell'Università Politecnica delle Marche. «Non basta la buona volontà a fare un buon operatore umanitario» dice il dott. Lodovico Mariani, Esperto di aiuti umanitari e collaboratore dell’ateneo per la progettazione del Master. «Dall’Afghanistan al Sud Sudan, dallo Sri Lanka allo Yemen, nelle emergenze legate ai conflitti o alle catastrofi naturali, mi sono reso conto di quanto la padronanza di competenze tecniche per l’utilizzo degli strumenti di ultima generazione per la risposta umanitaria, sia fondamentale per agire in maniera efficace e tempestiva e garantire a migliaia di persone il miglior soccorso possibile. Per questo abbiamo voluto mettere insieme un team di esperti in varie discipline a supporto degli studenti, per offrire loro competenze che possano non solo formare la nuova generazione di operatori umanitari, ma anche fornire aggiornamenti a chi questo mestiere lo pratica da anni». «L'investimento di INTERSOS in questa nuova scommessa è stato grande. L'intento è quello di contribuire a qualificare operatori in grado di rispondere alle sfide articolate poste da uno scenario internazionale sempre più complesso e di accrescere la capacità di risposta delle organizzazioni impegnate nel settore» dichiara Davide Berruti, Personnel Development Coordinator di INTERSOS.

I voucher

La Regione Marche mette a disposizione voucher per la tassa di iscrizione a master universitari e corsi di perfezionamento post-laurea. Maggiori informazioni al link https://bit.ly/2NG6UtO