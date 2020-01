La leadership ed il People Management nelle aziende del 2020

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Riparte l’Alta Formazione 2020 di Facciamo31 con un Corso specialistico sulla leadership e sulla gestione delle persone. Oltre 130 gli imprenditori ed i professionisti che prenderanno posto alla sessione del prossimo 24 gennaio presso la Biesse di Pesaro. La multinazionale, che opera nel mercato delle macchine e dei sistemi destinati alla lavorazione dei materiali, per l’occasione, trasformerà il suo Auditorium in un’aula specialistica riservata ad aziende ed imprese. Leadership, people management e gestione delle persone in azienda, saranno i temi affrontati da tre speaker internazionali specializzati nello sviluppo delle risorse umane, provenienti da contesti tra loro diversi: realtà nazionali ed internazionali, pubbliche e private. A parlarne: il Dr. Stefano Lavizzari, oggi Direttore HR di Miscusi, primo brand di ristorazione italiana interamente dedicato alla pasta, con un fatturato in soli 3 anni di oltre 10 milioni di euro; il Dr. Nicola Parrini, Vice President HR Motion Techologies per ITT inc., società quotata americana, leader nella produzione di componenti critici altamente ingegnerizzati e di soluzioni tecnologiche per i mercati dell’energia, dei trasporti e dell’industria; il Dr. Mauro, Senior Engineer e Manager per KBR e responsabile del Mission Design Center dell’agenzia spaziale americana NASA. Aumentare le performance ed i risultati aziendali e ridurre i tassi di turnover, questi i motivi principali per cui molti professionisti parteciperanno all’evento di Alta Formazione, un incontro che segna un’importante sfida per questo nuovo anno: quella di diffondere sempre più una sana cultura aziendale che sappia valorizzare le risorse in azienda e pianificare la loro crescita personale e professionale. Si apre così il ciclo di eventi di Alta Formazione specialistica per aziende e professionisti del 2020 organizzato da Facciamo31, scuola d’Impresa nota a livello italiano, che opera da anni per aumentare la competitività delle organizzazioni mediante eventi formativi, consulenza strategica e percorsi di formazione aziendali. Per partecipare: segreteria@facciamo31.it