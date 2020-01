Fabbricare mobili in legno può diventare una professione, parte il corso: lezioni e stage

Realizzare i mobili di casa propria o addirittura farne una professione. Ad Ancona parte il corso formativo per fabbricazione industriale di mobili e articoli in legno. Le lezioni, organizzate da “Lab Formazione professionale”, sono aperte a 15 allievi maggiorenni, disoccupati iscritti al Centro per l’Impiego e residenti nella Regione Marche.

Il corso

L’addetto alla fabbricazione industriale di mobili e articoli in legno realizza parti di mobili e articoli in legno, effettuandone l’assemblaggio e l’imballaggio finale deiprodotti, secondo le indicazioni tecniche di lavorazione, controllando il corretto funzionamento dei macchinari utilizzati, nel rispetto delle norme relative alla sicurezza. Generalmente svolge la propria attività in contesti organizzativi strutturati, collaborando con colleghi e rapportandosi con responsabili; opera nell’ambito di obiettivi assegnati adeguando il proprio comportamento in relazione alle situazioni.

Il programma

-Accoglienza e costruzione gruppo;

-Prevenzione rischi e sicurezza (rilascio attestato formazione lavoratori generale e specifica rischio elevato);

-Materiali lignei e prodotti per il loro trattamento; Formazione addetti a lavori sotto tensione corso PAV/PES (con rilascio attestato);

-Elementi di progettazione e disegno tecnico;

-Macchinari e tecniche per il trattamento di articoli in legno;

-Conduzione carrelli elevatori (rilascio patentino Carrelli elevatori);

-Le basi della logistica di magazzino;

-Stage.

Sede e durata del corso

Durata corso: 608 ore (360 ore di aula, 240 ore di stage, 8 ore di esame);

Periodo di svolgimento: marzo 2020 – settembre 2020. Le lezioni si svolgeranno presso il Politecnico delle arti applicate all’impresa (via Valle Miano, 41 ab, Ancona) e “Mobitaly” (via Direttissima del Conero 39/41, 60021 - Camerano).

Presentazione delle domande

l modulo di iscrizione al corso è reperibile sul sito www.labformazione.it e potrà essere inviato tramite posta raccomandata A/R (farà fede il timbro postale) a

L.A.B. Soc. Coop. – Via Cimabue, 21 Senigallia (AN), consegnato a mano allo stesso indirizzo, in alternativa tramite PEC all’indirizzo lab.societacooperativa@pec.it

completo di:

• curriculum vitae;

• copia documento di riconoscimento;

• copia certificazione attestante lo stato di disoccupazione

valido alla data di iscrizione.

Scadenza presentazione delle domande: 31 Gennaio 2020

Informazioni

L.a.b. Soc. Coop. TEL. +39 071 200711 / 3929961673 E-mail gestione@labformazione.it

Referenti del corso: Michele Urbinelli – Gloria Rossi

www.labformazione.it