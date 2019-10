Esportare ma con strategia, in arrivo l’International Academy di Confartigianato

Con l’improvvisazione si esporta per caso, con le scelte strategiche si esporta in modo consapevole e a lungo termine. Per supportare le aziende del territorio nello sviluppo di strategie dedicate ai mercati internazionali, nasce l’International Academy di Confartigianato. L’Accademia per l’internazionalizzazione rientra in un più ampio progetto ideato per offrire opportunità di formazione, consulenza di orientamento e supporto strategico alle imprese che intendono avviare il processo export, nonché a quelle che avendolo già avviato richiedono uno step successivo di consolidamento oppure di ulteriore sviluppo.

Export in caslo, i dati nelle Marche

Nei primi sei mesi del 2019 l’export di micro e piccole imprese delle Marche segna il -4,9% rispetto allo stesso periodo del 2018, a fronte del +5% per l’export di MPI in media nazionale e del +3,7% per l’export manifatturiero della regione. Complessivamente, negli ultimi 12 mesi, l’export marchigiano di MPI ammonta a 4,2 miliardi di euro e rispetto ai 12 precedenti diminuisce del 4,3% a fronte del +0,9% dell’anno prima.

Percorsi formativi

Confartigianato international Academy prevede percorsi formativi - di tipo “basic” e “avanzato”, oltre a seminari tematici di approfondimento e attività specifiche di affiancamento agli imprenditori, in un’ottica di creazione di “valore della conoscenza” necessario per operare in modo consapevole nel business internazionale. Il progetto sarà ufficialmente presentato domani nella sede anconetana di Confartigianato