Confartigianato consegna i diplomi, arrivano 12 nuovi impiantisti: ecco chi sono

ANCONA - Si è concluso con gli esami sostenuti presso l'Ispettorato del Lavoro di Ancona, il corso per Impiantisti finalizzato all'acquisizione del patentino conduttori impianti termici che ha visto diplomarsi 12 Impiantisti tra titolari e dipendenti di aziende associate a Confartigianato Imprese Ancona Pesaro Urbino.

La categoria, sottolinea Luca Bocchino responsabile degli impiantisti di Confartigianato, è costantemente impegnata nella formazione tecnica al fine di garantire adeguata professionalità alla comunità ed alle istituzioni che controllano lo stato di efficienza degli impianti. Un iter formativo con 90 ore di lezione. I tecnici andranno a operare su impianti e centrali termiche superiori a 232 Kw, spesso presenti in complessi produttivi e condominiali.

Purtroppo però, riferisce Filippo Luna presidente della categoria Impianti di Confartigianato, come spesso accade agli obblighi normativi che per le imprese rappresentano anche costi, non corrispondono spesso adeguati e sufficienti controlli come in impianti di questa tipologia. Ed è per questo che abbiamo già fatto presente alla Regione l'importanza di sollecitare gli enti preposti al controllo alle verifiche che tali impianti spesso i più rischiosi data la portata termica, dovrebbero essere oggetto di maggiori verifiche e sanzioni laddove non siano verificate e rispettate le norme.

I diplomati

Ecco i nomi del personale specializzato “ diplomato” proveniente dalle Province di Ancona e Pesaro-Urbino: Brescini Christian (Earth System di Fano), Contadini Andrea (ICAM di Maiolati Spontini) Olei Mirko (Climacalor di Montellabate), Duchi Mirko (Fabbri Termomeccanica di Pesaro), Moretti Marco (As.Tec. di Jesi), Marra Lorenzo (MPF di Castelfidardo), Catucci Rocco (SPILT di Ancona), Mazzarini Ugo (CAT di Jesi) Tranquilli Maurizi (TMS di Senigallia), Rapari Marco (Cecconi di Ancona), Cicconi Massimo e Giuliano Valerio.