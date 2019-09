Accogliere ed essere accolti, un seminario sui diritti dei migranti e degli operatori

Giovedì 10 e venerdì 11 ottobre la biblioteca Antonelliana di Senigallia ospiterà un seminario formativo sui temi dell’immigrazione. L'incontro si intitola "Universo migrante: dalla parte di chi è accolto e di chi accoglie" e si tratta del quarto appuntamento con la formazione targata Gris Marche rivolta agli operatori del settore. L'obiettivo è quelli di offrire non solo un quadro aggiornato della migrazione in Italia e nella nostra Regione, ma anche un approfondimento degli aspetti psicologici, sanitari e legali sia dei migranti e richiedenti asilo che degli operatori professionalmente coinvolti nell’accoglienza. La formazione è rivolta a medici, psicologi, educatori professionali, personale amministrativo, operatori socio-sanitari, assistenti sanitari, assistenti sociali, mediatori linguistici, operatori di accoglienza del no-profit, avvocati e insegnanti fino ad un massimo di 50 partecipanti. Il seminario, accreditato ECM (Educazione Continua in Medicina), è organizzato dal GRIS Marche (Gruppo Immigrazione e Salute) che rappresenta l’espressione marchigiana della S.I.M.M (Società Italiana di Medicina delle Migrazioni) di Roma. Il Gris Marche costituitosi nel 2015 grazie alla partecipazione su base volontaria di professionisti che operano nel settore medico-sanitario, sociale e legale, è radicato sul territorio e collabora con le diverse realtà regionali che si occupano di immigrazione, sia a livello istituzionale (Regione, Università Politecnica delle Marche, Prefetture, ASUR) che privato (ONG, terzo settore, associazioni di migranti).

Il programma e le aree

Il programma prevede anche gruppi di lavoro tematici, l'incontro si svolgerà dalle 8,30 alle 18,00, pausa pranzo compresa e si svilupperà nelle seguenti quattro sessioni: "La tutela della salute psichica e fisica dei migranti", "Accogliere e garantire salute", "Chi accoglie e chi è accolto: salute, diritti e testimonianze" e "La tutela della salute e dei diritti di chi è accolto e di chi accoglie". Molti i relatori che interverranno, tra questi: Salvatore Geraci, responsabile dell’Area Sanitaria Caritas Roma ed ex Presidente SIMM, Patrizia Carletti, Responsabile dell’Osservatorio sulle Diseguaglianze nella Salute – ARS Marche, Vincenzo Romeo medico della Croce Rossa Italiana impegnato nella prima accoglienza in Calabria, Paolo Cianconi , Medico Specialista Ambulatoriale di psichiatria presso la Casa Circondariale “Regina Coeli” ed esperto di Etnopsichiatria e Psicologia delle migrazioni e l’avvocatessa Lucia Paolinelli impegnata nella tutela dei migranti e nella loro assistenza per la domanda di asilo. Moderatori degli incontri saranno Margherita Angeletti, medico e coordinatrice del GRIS Marche, Stefania Pagani, medico legale dell’Area Vasta 2 di Senigallia, la psicologa e psicoterapeuta Nicoletta Cella, Stefania Fraboni, assistente sanitaria Area Vasta 2 Asur Marche e Stefano Giuliodoro, presidente sezione regionale Marche dell’ANEP (Associazione Nazionale Educatori Professionali).

Come iscriversi

La quota di iscrizione all’evento è di 50 Euro con crediti ECM e di 40 Euro senza crediti. La domanda di iscrizione è disponibile sul sito della S.I.M.M e va inviata entro il 3 Ottobre 2019. Il seminario è organizzato con il patrocinio di: Comune Senigallia, Fondazione Caritas Senigallia Onlus, Progetto SIPROMI ex SPRAR Senigallia, Ordine dei Medici e Odontoiatri di Ancona, Ordine delle professioni infermieristiche di Ancona, Ordine TSRM PSTRP di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, Ordine delle ostetriche di Ancona, Anep (Associazione Nazionale Educatori Professionali), Ordine degli assistenti sociali delle Marche, e richiesta al Consiglio regionale delle Marche e all’Ordine degli avvocati di Ancona Coordinatrice Gris Marche dott.ssa Margherita Angeletti Contatti Ufficio Stampa Francesca Spaziani gris.marche@simmweb.it cell. 349 2215915

