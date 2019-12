Fashion Game, il concorso dedicato agli studenti dei corsi di moda

ANCONA - Successo per la 4° edizione del concorso Fashion Game che si è tenuto alla Loggia dei Mercanti di Ancona promosso da Confartigianato con il patrocinio della Camera di Commercio delle Marche, rivolto agli allievi dei corsi Moda dell'Istruzione Tecnica e Professionale della provincia di Ancona che hanno presentato sei capi realizzati da ciascun Istituto partecipante. L’evento si è aperto con i saluti di Marco Pierpaoli, Segretario generale di Confartigianato, di Fabrizio Schiavoni segretario della Camera di Commercio Marche, di Susanna Dini Presidente del Consiglio Comunale di Ancona.

In passerella i capi ideati e realizzati dalle studentesse sul tema “I tessuti in lana con i colori dell’Autunno”. L'IPSIA Pieralisi di JESI ha vinto il Fashion Game, secondo classificato L'IPSIA di Fabriano e terzo l'IIS LAENG - Meucci di OSIMO. Il premio speciale “Juki” è stato assegnato a Cristina Ripanti studentessa della classe 5 di Moda di Osimo. Quest'anno invito fuori concorso per l' Istituto BONIFAZI di Civitanova Marche, che ha presentato una collezione molto apprezzata dai presenti. Questa quarta edizione le studentesse dei corsi di estetista e parrucchiera dell’Istituto “Podesti-Onesti” di Ancona hanno preparato le allieve che hanno sfilato presentando dei capi di grande creatività, originalità e bellezza. La sfilata alla Loggia dei Mercanti è infatti il momento conclusivo che completa un percorso promosso dalla Confartigianato in collaborazione con gli Istituti in cui le ragazze hanno appreso e sperimentato tutte le fasi che portano dal bozzetto alla passerella, supportate dal lavoro delle docenti e dai consigli degli imprenditori del settore coinvolti in questa edizione del Fashion Game.

Un pubblico entusiasta composto da 200 ragazzi e loro accompagnatori hanno decretato il successo dell'evento ed apprezzato il grande lavoro svolto con passione, creatività dagli studenti guidati dai docenti degli Istituti superiori. Un’occasione per far conoscere anche il sistema Moda valorizzando il comparto artigiano di questa importante eccellenza manifatturiera.