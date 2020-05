Come costruire un azienda competitiva, nuovo appuntamento con “Facciamo31”

Oltre 80 gli imprenditori e le aziende che lo scorso venerdì hanno partecipato, in live-streaming al Corso di Alta Formazione Facciamo31 “La costruzione del setting competitivo aziendale ideale”. Due ore e mezzo di nozioni operative da applicare sin da subito nella propria organizzazione per apportare dei cambiamenti migliorativi. Guidato dal dottor Lorenzo Braconi, Ceo e Founder Facciamo31, esperto di processi formativi, l’evento dal taglio consulenziale ha saputo trasformarsi, seppur a distanza, in un’opportunità di interazione in cui fare domande, ricevere risposte personalizzate rispetto al proprio modo di fare business e conoscere come poter aumentare le prestazioni del proprio team di collaboratori, organizzando e gestendo in maniera

più efficace e produttiva la propria azienda.

Questo venerdì, in video-call, la Focus Class Facciamo31 direttamente con lo speaker ed i formatori e consulenti della Scuola di Impresa marchigiana, per poter ricevere affiancamento nell’applicazione di quanto appreso al corso del 22 maggio, ottenere suggerimenti operativi, ricevere risposte ai propri quesiti ed entrare a far parte di un network di oltre 100 imprese.