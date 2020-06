Gestione dei rifiuti, regole e sicurezza: seminario online per le aziende del territorio

Si terrà mercoledì 10 giugno il prossimo webinar Conai pensato per aiutare le aziende del territorio a orientarsi fra gli adempimenti legati all’adesione al Consorzio e al Contributo ambientale, nuova tappa di un ciclo di seminari on-line a tema ambiente, gestione dei rifiuti e regole per una ripresa sicura. Il corso Gestione degli imballaggi: il sistema Conai e i principali adempimenti consortili, organizzato in collaborazione con Confindustria Marche Nord, avrà inizio alle 10:30.

Tutte le aziende delle province di Ancona e di Pesaro-Urbino potranno seguirlo gratuitamente: dirigenti aziendali, funzionari degli uffici acquisti ed amministrativi, ma anche professionisti che svolgono consulenza fiscale ed amministrativa e che vogliono aggiornarsi sia sulle norme per le imprese associate al sistema Conai sia sulle novità 2020 in proposito. Una sessione di circa un’ora e trenta minuti che avrà l’obiettivo di ripercorrere le varie procedure rimaste invariate negli anni e di scoprire cosa cambia con il 2020. In cattedra Irene Piscopo dell’area consorziati Conai. Un momento di formazione che si inserisce nel complesso mix di attività che ogni anno il Consorzio Nazionale Imballaggi porta avanti con cittadini, istituzioni e realtà imprenditoriali per promuovere informazione e sensibilità ambientale.