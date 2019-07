Ma quale hobby della nonna! 5 buoni motivi per darsi all'uncinetto e dove impararlo

Lavorare all’uncinetto è un passatempo che solo in apparenza è passato di moda. Cool o non cool, però, il relax è garantito e questa attività è anche perfetta per allontanare la noia dell’attesa durante i viaggi in treno o addirittura in spiaggia mentre si aspetta di poter tornare a fare il bagno. Per chi vuole imparare questa tecnica ad Ancona, la merceria Hakuna Matata di via Brecce Bianche organizza corsi dedicati alla realizzazione di borse e accessori vari.

5 motivi per provare l’uncinetto.

Versatilità

Con un filo e l’uncinetto si può creare di tutto sia in due che in tre dimensioni. Si possono creare capi d’abbigliamento o giochi per bambini, oggetti di design o decorazioni per la casa. Non c’è limite: basta dare sfogo alla fantasia.

Autostima

E’ davvero bello e gratificante al tempo stesso lavorare un filo, vederlo crescere e realizzare qualcosa dal nulla. Se poi qualcuno apprezza il tuo lavoro e ti dice che sei stata anche brava, ecco questo può far cambiare l’opinione che tu hai di te.

Risparmio

Avere un hobby o una passione a volte richiede l’utilizzo di materiali costosi. Per lavorare con l’uncinetto invece non serve fare grandi spese: per cominciare due o tre numeri di uncinetto possono bastare e qualche gomitolo di lana o cotone in casa si trova sempre. Solo dopo che avrai visto che lavorare all’uncinetto ti piace potrai comprare altri uncinetti e lane migliori. Ma insomma il costo è sostenibile.

Relax

Puoi anche non crederci, ma fare l’uncinetto è un ottimo strumento terapeutico: rilassa, cura, aiuta a superare momenti difficili. E’ come se fosse una medicina in grado di fare miracoli sull’umore, sullo spirito e il benessere delle persone che lo usano. Solo che non fa male e non si compra in farmacia.

Opportunità professionale

Non dico che sia facile, ma c’è chi dell’uncinetto ne ha fatto una professione, lavorando come designer, scrivendo libri, facendo corsi o vendendo lavori ad uncinetto. Non è da tutti, ma è una possibilità da non scartare.