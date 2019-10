I segreti dei social network e come usarli per creare il tuo business

Il corso permetterà di sviluppare soluzioni per la comunicazione multimediale definendo e implementando una strategia per promuovere e migliorare il business delle aziende. Verranno approfonditi i temi sul buon utilizzo dei social network, quali strumenti di comunicazione, di relazione e di vendita.

Nell’ambito del Web Marketing verranno analizzate le strategie, i media e le tecnologie per costruire un piano di marketing digitale e saranno esaminati i motori di ricerca, le campagne pubblicitarie per la promozione di un sito web, e per apprendere strategie di vendita non tradizionali di prodotti e servizi.

Modalità di iscrizione

La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata a mezzo posta a: Soc. Coop. Soc. Centro Papa Giovanni XXIII ONLUS – Via M. T. Di Calcutta, 1 – 60131 Ancona Oppure all’indirizzo di posta certificata (PEC) centropapagiovannicoopsoc@pec.confcooperative.it. Per la presentazione delle domande dovranno essere utilizzati gli appositi moduli disponibili presso: Soc. Coop. Soc. Centro Papa Giovanni XXIII ONLUS, via M.T. Di Calcutta, 1 – 60131, scaricabili dal sito del Centro Papa Giovanni o richiedibili via mail a formazione@centropapagiovanni.it.

Scadenza iscrizioni: 31 dicembre 2019

Costo: 396 euro, gratuito con i voucher regionali

Periodo corso: da definire al raggiungimento di 15 iscritti

Informazioni

Centro Papa Giovanni - formazione

Via Madre Teresa di Calcutta 1, 60131 Ancona (An)

Tel: 071 2140199 int.3

Cell: 334 6381493

Fax: 071 2147504

Email: formazione@centropapagiovanni.it

PEC: centropapagiovannicoopsoc@pec.confcooperative.it

Sito web: formazione.centropapagiovanni.it

Orario apertura ufficio: Lun / Ven dalle 8.30 alle 14.30