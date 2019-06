Diventare pasticciere in 25 ore, nuovo corso in partenza

In Partenza a Falconara Marittima corso di Pasticceria di Base in collaborazione con il Laboratorio di Pasticceria “La Mou dolce lab” e lo Chef Francesco Patrignani. 25 ore di corso per imparare a livello professionale le più importanti tecniche e ricette di pasticceria:

Crema Pasticcera

Bagna e Pan di Spagna.

Pasta Frolla

Meringa

Crema al cioccolato

Crema al Limoncello e Sabbiatura frutta secca.

I dolci della nostra tradizione fatti a regola d’arte

impasti Crostate

Ciambelle

Bignè dolci e salati

Ganache di cioccolato

Copertura di cioccolato

Mousse al cioccolato

Mousse alla frutta

Salsa alla vaniglia

Bavarese alla crema

Pasta Choux

Caramello

Crema al Mascarpone

Crema Brulè

Frutta caramellata.

Avvio corso: 24 giugno 2019, prenotazioni aperte, posti limitati.

Sede del corso: tutto il corso si svolgerà presso il laboratori di pasticceria di La Mou Dolce Lab in Via Galileo Galilei, 2 Falconara Marittima. Informazioni e iscrizioni: Cescot Ancona, 071.64753 – 07164283 cescotancona@gmail.com.

Sede Segreteria: Via Goldoni, 2 - Senigallia

Orari: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì.