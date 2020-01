Tecniche di taglio e psicologia del cliente, via al corso base per parrucchieri

In avvio a Jesi dal 3 Febbraio 2020 un nuovo corso “Parrucchiere Base”. Il corso, a pagamento, è realizzato in collaborazione con l’Atelier Mirco Lenti di Jesi per insegnare il mestiere con un approccio pratico. E’ rivolto a persone di qualsiasi età, ha una durata di 44 ore che includono la formazione di sicurezza sul luogo di lavoro base. Le lezioni sono organizzate dal Centro Sviluppo Commercio Turismo e Servizi (Cescot) di Ancona.

Contenuti del corso

• L’accoglienza del cliente, capirne la psicologia;



• Tecniche di shampoo e asciugatura;



• Conoscenza del colore, Tinta e Meches;



• Acconciature base.

Sede del corso

Atelier Mirco Lenti di Jesi, viale dell Vittoria n° 85/D – La Prima Lezione presso il CESCOT di Senigallia in Via Goldoni,2

Avvio previsto: lunedì 3 febbraio

Iscrizioni e informazioni

Telefono: 071 64753 – 071 64283

E-mail: cescotancona@gmail.com