Farina, passione e futuro: parte il corso professionale per panificatore

Il termine “Panificatore” identifica genericamente una figura professionale che è in grado di applicare le tecniche di panificazione, avendo acquisito le basi conoscitive e pratiche del settore, dalle tecniche di impasto e lievitazione, alla produzione di pani classici, fino ad arrivare ai principali prodotti da forno. L'obiettivo del corso è quello di affrontare e approfondire gli argomenti della panificazione al fine di produrre il pane operando sull'intero processo della lavorazione dei prodotti da forno, nel rispetto delle norme alimentari e di igiene. Il corsista sarà in grado applicare operativamente le principali tecniche di panificazione, pizzeria e focacceria. Al termine del percorso, agli allievi che avranno frequentato almeno il 75% dl monte ore previsto sarà rilasciato l’Attestato di Frequenza TA1.1.1.5 PANIFICATORE B/AI come da vigente normativa in materia.

Selezioni

Il corso sarà avviato al raggiungimento del numero di allievi previsti sulla base dell'ordine di arrivo delle domande di iscrizione idonee di quei candidati che avranno provveduto al pagamento della quota di iscrizione oppure avranno ottenuto il Voucher Formativo Regionale per la partecipazione gratuita al percorso.

Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione è disponibile:

- presso la segreteria organizzativa IAL Marche SRL – Ancona, Via dell’Industria 17/A, o sul sito internet www.ialmarche.it

Documenti da allegare:

- fotocopia del documento di identità in corso di validità;

- per i cittadini stranieri fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità o carta di soggiorno;

- Curriculum Vitae, rilasciato in atto notorio (D.P.R. 445/2000) e con liberatoria sulla privacy

- per i titoli di studio conseguiti all’estero dichiarazione di valore rilasciata dalla rappresentanza diplomatica.

Le domande potranno essere trasmesse a mezzo raccomandata A/R (farà fede il timbro postale) o consegnate a mano presso la segreteria organizzativa di IAL Marche SRL – Ancona, Via dell’Industria 17/A, entro il 20/09/2019.

Durata e modalità di svolgimento

Il corso avrà una durata di 95 ore e sarà così articolato:

- 45 ore teoriche

- 50 ore pratiche

Sede del corso: Ancona

Inizio previsto: Novembre 2019

Programma didattico

Orientamento iniziale – 1 ora

Formazione generale e specifica sulla sicurezza – 8 ore

Haccp– 12 ore

Preparazione di prodotti panari (pane e pizza) – 50 ore

Gestione della relazione con il cliente– 12 ore

Orientamento al lavoro– 12 ore

Costi e modalità di pagamento

Il corso è:

Gratuito: per i disoccupati, inoccupati, lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti con i requisiti previsti per l’ottenimento del Voucher formativo regionale, finalizzato alla frequenza di azioni formative presenti nel Catalogo regionale FORM.I.CA. La IAL MARCHE offre consulenza gratuita per l’ottenimento del Voucher Formativo Regionale.

A pagamento: costo complessivo di € 950,00, con un acconto pari al 30%

Destinatari e requisiti

Il corso è rivolto a 15 (+3uditori) partecipanti. Possono essere destinatari delle azioni formative cittadini italiani, comunitari e extracomunitari. I cittadini extracomunitari dovranno essere in regola con le normative vigenti in materia di permesso di soggiorno.

Informazioni e contatti

IAL MARCHE Srl Via dell’Industria n. 17/A, Ancona

Tel. 071/2814639 - E-mail: info@ialmarche.it – Internet: www.ialmarche.it