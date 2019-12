Organizzatore di eventi e fiere, un corso gratuito per diventare tecnico specializzato

Il corso in partenza a febbraio 2020 mira a formare un Tecnico dell'organizzazione di eventi, convegni e fiere, figura professionale specifica che si occupa dell’organizzazione dell'evento in tutte le sue fasi, dalla progettazione alla definizione delle condizioni operative di realizzazione, selezionando le strutture, gli strumenti ed il personale da coinvolgere in relazione ai servizi da fornire e curando i rapporti con i fornitori sulla base delle esigenze del cliente/committente. Al fine di garantire l’acquisizione di tali competenze, il percorso formativo sarà arricchito da attività dedicate allo sviluppo professionale e personale finalizzate a potenziare le abilità comunicative e negoziali, la capacità di gestione dello stress e di controllo dell’emotività e da attività laboratoriali che possano favorire la sperimentazione e l’apprendimento basato sulla simulazione di contesti reali.

Destinatari

Il corso, completamente gratuito, è rivolto a n. 15 partecipanti (+3 uditori) disoccupati (ai sensi della normativa vigente) o inoccupati, al di sopra dei 18 anni di età, residenti o domiciliati nella Regione Marche e in possesso di un diploma di istruzione superiore. Non è richiesta esperienza lavorativa pregressa coerente o rilevante rispetto ai contenuti del corso. Si darà precedenza ai candidati in possesso di un diploma ad indirizzo tecnico- scientifico.

Presentazione delle domande

La domanda va compilata utilizzando esclusivamente gli appositi moduli disponibili presso la sede di Co.Meta s.r.l. o scaricabile dal sito www.consultingmeta.com. Le domande dovranno essere consegnate a mano o spedite

-a mezzo raccomandata A/R a Co.Meta s.r.l., via Einaudi 88-61032 Fano (PU)

-via PEC all’indirizzo cometapu@pec.it

Termine ultimo di presentazione: 28 gennaio 2020

Certificazione e benefit

Al termine del percorso, agli allievi che avranno frequentato almeno il 75% del monte ore previsto sarà rilasciato un attestato di qualificazione corrispondente al profilo “Tecnico dell'organizzazione di eventi, convegni e fiere” (EQF 5), secondo la D.G.R. n. 922 del 26/07/2019. All’allievo che frequenterà almeno 6 ore di stage giornaliere sarà corrisposto un buono pasto del valore di 5€ per ciascuna giornata di stage.

Sedi del corso

Il percorso formativo della durata di 500 ore complessive sarà strutturato in 350 ore di lezioni frontali d’aula e attività laboratoriali e n. 150 ore di stage. Sede del corso:

- ENFAP MARCHE sede di Jesi in Piazza Alberto Pellegrini, 8 (AN)

- IAL Marche sede di Falconara Marittima in Via Baldelli, 23 – (AN)

Info e contatti

Segreteria didattica Co.Meta srl

Sito: www.consultingmeta.com

Email: m.sabbatini@consultingmeta.it

Tel.: 0721 855039

Referente: Dott.ssa Marica Sabbatini