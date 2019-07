Imparare la lingua dei segni, parte il corso ad Ancona: info e termini di iscrizione

Imparare la LIS (Lingua Italiana Segni), è possibile anche ad Ancona con un corso specifico prossimo alla partenza. L’Ente Nazionale per la Protezione e l’Assistenza dei Sordi – Onlus ha annunciato l’apertura delle iscrizioni per l’anno 2019-2020. La scadenza per la presentazione della domanda è fissata per il 15 settembre 2019.

Non si tratta di un semplice corso di lingua dei segni, le lezioni permetteranno all’allievo di acquisire le nozioni di base della cultura dei sordi. Gli incontri si terranno nella sede ENS di via delle Fornaci Comunali e prevedono 145 ore di pratica LIS e ulteriori 10 ore di discipline complementari, il tutto con un’insegnante accreditata nel Registro Nazionale Docenti di Lingua dei Segni Italiana. La presentazione del corso si svolgerà in sede il 9 settembre alle ore 17.

Frequenza e orario

Il corso si svolgerà da ottobre 2019 a giugno 2020, prevede tre incontri il venerdì pomeriggio (dalle 15,30 alle 19,30) e un sabato mattina al mese dalle 9,30 alle 12,30. Gli orari sono ancora indicativi. Il numero massimo di partecipanti in aula è di 24 persone.

Informazioni

Ens Ancona

corsilis.ancona@gmail.com.

Ancona – Via Delle Fornaci Comunali – 60125

Tel./ Fax 071 55742