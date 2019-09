Un polo per imparare le lingue: nasce la nuova Victoria Playhouse

Sarà inaugurata domani (venerdì 13 settembre) la Victoria Playhouse in via XXIV Maggio a Jesi (locali di fianco l'ex distributore). Nella sede appena rinnovata, di fronte la scuola di lingue Victoria International House, nuove aule e laboratori didattici per lo studio delle lingue straniere si aprono alla città e alle associazioni del territorio negli spazi dove si trasferirà anche l'associazione Culturale Victoria, promotrice di iniziative sull'integrazione come il San Savino Linking Festival. «Sarà un nuovo polo culturale dedicato all'apprendimento della lingua con attività soprattutto rivolte ai bambini - spiega il direttore della struttura Giuseppe Romagnoli, presidente dell'associazione Culturale Victoria -. L'intenzione è quella di mettere a disposizione gli spazi anche per le associazioni locali e sfruttare, appena sarà pronto, anche il giardino esterno per creare orti botanici e coinvolgere attraverso iniziative mirate tutto il quartiere e non solo».

Nelle due giornate di venerdì e sabato sarà possibile conoscere da vicino il progetto Victoria Playhouse, visitare gli spazi, cimentarsi con i laboratori in lingua. Appuntamento domani ì alle 17 con una free demo, piccolo assaggio delle attività; seguiranno per i più piccoli Storytelling lab We are going on a mystery hunt, consigliato per i bambini dagli 8 ai 12 anni, e Music & English lab, per quelli dai 6 agli 8 anni. Alle 18, taglio del nastro con le autorità e rappresentanti del Comune di Jesi alle 19, ci sarà poi la cerimonia di consegna dei certificati internazionali agli studenti della Victoria International House. Buffet finale. La giornata di sabato si apre invece alle 10, con free demo Victoria Tots course, attività in lingua per piccoli allievi dai 3 ai 6 anni (posti limitati, prenotazione obbligatoria).