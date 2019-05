Fotografia digitale, tecniche di scatto e post-produzione: via al corso targato Confindustria

Il corso si propone di illustrare le tecniche di sviluppo e lavorazione della fotografia digitale usando i software Adobe (Photoshop, Lightroom e Camera RAW). L’uso di strumenti standard permetterà quindi di diventare autonomi per alcune attività e di migliorare la comunicazione con i professionisti e collaboratori esterni.

Destinatari del corso

- Persone con conoscenze informatiche di base anche senza esperienza di software per la gestione delle immagini

- Utenti di software di fotoritocco e post-produzione con competenze acquisite autonomamente o comunque da almeno 4 o 5 anni che necessitano di aggiornamento

- Grafici, illustratori, stampatori e utilizzatori dei software Adobe con poca esperienza di fotografia che vogliono approfondire l’aspetto della post-produzione digitale

- Fotografi amatoriali e non, che vogliono migliorare le proprie conoscenze.

Date e sede

Il corso si terrà il 4 e l’11 giugno dalle 9 alle 16 presso la sede Confindustria Marche Nord, via Roberto Bianchi snc (Ancona)

Costi

Soci Confindustria: euro 380 + IVA

Non soci Confindustria: euro 480 + IVA

Nel caso di più partecipanti di una stessa azienda è prevista la riduzione del 20% a partire dal secondo iscritto. La quota comprende la colazione di lavoro e il materiale didattico.

Termini di iscrizione

Per l’adesione inviare una mail all’indirizzo s.santolini@confindustriamarchenord-it, allegando il modulo compilato e scaricabile nell'apposita sezione del sito Confindustria. L’avio del corso sarà confermato via mail al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti. Eventuali rinunce dovranno pervenire per iscritto almeno il giorno prima dell’avvio del corso, altrimenti sarà emessa fattura per l’intero importo.

Informazioni

Confindustria Marche Nord – Area Relazioni Industriali e Risose Umane

Tel: 071 29048271 / education@confindustriamarchenord.it