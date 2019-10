La fotografia si insegna all’università, partono le iscrizioni per il corso del CRUA

Il Circolo Ricreativo Universitario Ancona (CRUA) organizza un corso base di fotografia. Inizierà il 18 Marzo 2019 con un incontro preliminare ed illustrativo a ingresso libero (previa registrazione via email) e sarà strutturato su 10 lezioni dalle ore 18.30 alle ore 20.30 (lunedì e mercoledì) presso la Facoltà di Ingegneria, Aula 155/1.

Il costo del corso è di 80€ per tutti i soci Crua. Le quote saranno versate direttamente al docente all'inizio effettivo del corso (21 Marzo 2019). Per iscriversi inviare una email con i propri dati (nome, cognome, indirizzo di residenza, indirizzo email) al seguente indirizzo di posta elettronica scattoflessibile @gmail.com Per informazioni circa il programma consultare il sito www.crua.univpm.it.