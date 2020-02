I contadini tornano a scuola: a lezione di cucina per diventare agrichef

I contadini lasciano il campo e tornano su banchi di scuola. A lezione di cucina per imparare i segreti della preparazione della pasta fresca e della pasta secca con Roberto Dormicchi, chef e docente dell’istituto alberghiero di Piobbico. Appuntamento lunedì 24 febbraio alle 15, a Senigallia, presso l’aula attrezzata della Tiriboco, in via Rovereto. Si tratta di una sessione pratica, organizzata da Coldiretti Marche nell’ambito del Psr, con l’obiettivo di perfezionare sempre di più la figura dell’agrichef, il cuoco contadino che produce ed esalta in cucina i suoi ingredienti a chilometro zero. Sono circa una trentina gli agrichef marchigiani legati a Coldiretti.

Imprenditori che hanno aperto l’azienda agricola tradizionale alla ristorazione di qualità e che, grazie alla formazione, si sono perfezionati nella gestione della cucina, nella presentazione dei piatti e nelle nuove tecniche di cottura. Nelle Marche ci sono oltre un migliaio di agriturismi. Un movimento in crescita con quasi il 90% delle strutture che offre anche ospitalità con oltre 12mila posti letto e circa 500 piazzole di sosta per camperisti. Per questo l'offerta formativa Coldiretti si amplierà a breve anche verso la figura dell’agrihost per aumentare la professionalità nell'accoglienza turistica.