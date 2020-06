Dall’industria 4.0 alla robotica, arrivano i corsi ultra-specialistici: come iscriversi

Consulenze personalizzate a distanza per presentare agli studenti arrivati al traguardo dell’esame di maturità le opportunità offerte dalla Fondazione Its Tecnologia & Made in Italy. Le iscrizioni alle scuole di tecnologia sono aperte e sarà possibile interagire via web con un team di tutor, messo a disposizione dagli sportelli aperti in ciascuna sede.

I corsi

I referenti dei corsi saranno chiamati a formare figure professionali nel settore della progettazione e design (sede di Recanati), dell’Industry 4.0 (Ancona), dell’arredamento e del legno (Pesaro), della robotica (Fano) e dalle smart technologies (Ascoli Piceno) aiuteranno i futuri iscritti a scoprire virtualmente le proposte formative, ad approfondire l’organizzazione e le prospettive occupazionali.

Contatti

Di seguito le email a cui inviare la propria richiesta di appuntamento per la propria consulenza personalizzata

Sede di Recanati, Progettazione & Design: coordinatore.recanati@fondazioneitsrecanati.it

Sede di Ancona, Industry 4.0: marco.cantarini@fondazioneitsrecanati.it

Sede di Pesaro, Arredamento: a.bianchi@ @fondazioneitsrecanati.it

Sede di Fano, Robotica:direzione.fano@fondazioneitsrecanati.it

Sede di Ascoli Piceno, Smart Technologies: spartaco.silvestri@fondazioneitsrecanati.it