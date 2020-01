Corso di Apnea con il Komaros Sub Ancona

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Dopo il successo di partecipazione ai precedenti corsi di apnea, svoltisi nei mesi scorsi, il Kòmaros Sub di Ancona prosegue la didattica dell’apnea secondo i programmi della FIPSAS con un nuovo corso che inizierà tra pochi giorni. La presentazione del corso di apnea si terrà venerdì 13 gennaio alle ore 19,00 presso la sede del Kòmaros Sub alla Mole Vanvitelliana di Ancona. Le lezioni del corso di Apnea I grado inizieranno mercoledì 22 gennaio 2020 e si terranno in orari serali nei giorni di mercoledì e venerdì, presso la piscina “Ponterosso di Ancona” ore 19,30 / 20,30. Il programma prevede anche lezioni teoriche che tratteranno gli argomenti di anatomia e fisiologia correlate alla immersione in apnea, tecniche di rilassamento, attrezzature, sicurezza, pronto soccorso e rianimazione, ambiente marino, che si svolgeranno presso la sede del Kòmaros Sub tutti i mercoledì alle ore 21,00. Al termine delle sei settimane di corso (con l’arrivo della primavera e la temperatura del mare adeguata) verranno svolte le esercitazioni pratiche in mare con rilascio del brevetto di apnea FIPSAS di primo livello. Conseguito il brevetto di apneista gli allievi che lo vorranno potranno frequentare anche il corso di pesca in apnea che si terrà nel mese di maggio. Le lezioni pratiche in piscina ed in mare verranno svolte sotto la guida degli esperti istruttori federali di apnea. Per le prenotazioni ed iscrizioni ci si può rivolgere alla segreteria del Kòmaros Sub di Ancona - Indirizzo e-mail : info@komaros.it In alternativa ci si può rivolgere agli istruttori del corso sig. Marco Ammassari (cell. 349/6614162) o Fabio Fiori (cell. 337/640879).