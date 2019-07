Come si diventa animatore sociale, informazioni e costi per il corso in partenza

Il Centro Formazione Papa Giovanni XXIII organizza il corso per la figura di animatore sociale, richiesta sia in ambito sociale che sanitario, opera con diverse tipologie di utenti. Svolge diverse attività finalizzate a sviluppare le potenzialità di singole persone o di gruppi, promuovendo processi di prevenzione del disagio e favorendone l’inserimento e la partecipazione sociale. La figura organizza e gestisce tante attività, quali laboratori artistici, spettacoli teatrali, attività ludiche, momenti musicali e così via.

Info e costi

Tipologia: Qualifica professionale di secondo livello

Titolo rilasciato: TE11.5 – ANIMATORE SOCIALE TEATRALE

Requisiti per candidarsi (ne serve almeno uno):

diploma di Scuola Media Superiore o Laurea, oppure esperienza almeno biennale di lavoro, nel settore in cui si innesta il corso o infine la qualifica di I° Livello nel settore in cui si innesta il corso.

Durata: 400 ore

Periodo: Da definire – il corso verrà avviato al raggiungimento di 15 iscritti

Costo: € 1.400,00. Il corso può essere frequentato gratuitamente richiedendo il Voucher Formativo

Contatti:

Il bando e il modulo per presentare la domanda sono disponibile a questo link. Per altre informazioni si può contattare il Centro Papa Giovanni:

Via Madre Teresa di Calcutta 1, 60131 Ancona (An).

Tel: 071 2140199 int.3

Cell: 334 6381493

Fax: 071 2147504

Email: formazione@centropapagiovanni.it

PEC: centropapagiovannicoopsoc@pec.confcooperative.it

Sito web: formazione.centropapagiovanni.it

Orario apertura ufficio: Lun / Ven dalle 8.30 alle 14.30.