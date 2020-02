Concorso agenti e ufficiali di polizia locale, lezioni di preparazione: sede e date

Formazione costante per chi è già operatore di polizia locale e per chi lo vorrebbe diventare. Tra i corsi organizzati dall’ANVU e UGL c’è quello di preparazione ai concorsi di prossima uscita. Proprio ieri infatti la comandante della polizia locale di Ancona, Liliana Rovaldi, ha annunciato un imminente bando per il reclutamento di otto ufficiali. Già pronte le lezioni a Falconara marittima.

Sede e date del corso

Biblioteca francescana – chiesa dei frati, via Matteotti

Dal 27 febbraio al 30 aprile 2020

Orari: 17-20

Programma didattico

- Codice della strada

- Edilizia e Ambiente

- TUEL – TULPS

- Codi ce penale

- CPP con ATTI

- Diritto con EE.LL

- Infortunistica stradale

- TSO/ASO

- Diritto amministrativo

- Commercio

- Depenalizzazione

- Normativa sulla P.L.

Costi

Il corso è gratuito per tutti gli iscritti UGL e ANVU

Informazioni: marche@anvu.it

Telefono: 3401704079