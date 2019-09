Futuri arbitri di calcio, parte il corso dell'AIA Ancona

Partirà a metà ottobre il nuovo corso per Arbitri di calcio organizzato dalla sezione di Ancona. Sarà aperto a tutti i ragazzi e ragazze dai 15 anni in su.

Cosa offre il corso

- rimborso per ogni partita arbitrata

- crediti scolastici formativi

- accesso gratuito in tutti gli Stadi di Italia

Info e contatti

Per saperne di più, é possibile contattare:

tel. 071 2866155

email. ancona@aia-figc.it

Social network: aia_ancona (instagram) o aia ancona (facebook).

La Sezione di Ancona è aperta il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18.30 alle 20.30 e si trova in Piazza Aldo Moro, 1.

Il raduno

Sono iniziati intanto i test atletici per il raduno degli arbitri della sezione di Ancona. All'attenzione del Presidente Angelo Galante e dei suoi collaboratori, sono stati svolti i tradizionali Yo-Yo test e i 40 m per gli arbitri del Calcio a 11 ed Ariet , 4x10m e i 30m per il Calcio a 5. La seconda parte del Raduno è stata svolta nella Sezione AIA dove, grazie alla presenza del settore tecnico, è stato possibile prendere visione dei cambiamenti apportati dall'IFAB al Regolamento del gioco del calcio e, quindi, svolgere i quiz regolamentari per Arbitri ed Osservatori. Il presidente di sezione, Angelo Galante, ha ricordato «il senso di responsabilità e sana competizione che caratterizza l'arbitraggio» sottolineando, tuttavia, che bisogna scendere in campo «senza rancore e con il sorriso».