Civitanova, nuovamente palcoscenico dell’Alta Formazione Facciamo31

Facciamo31 torna a Civitanova per un evento di Alta Formazione sul tema del cambiamento, inteso come driver del vantaggio competitivo aziendale. Lo scorso giugno era stata Eurosuole Spa il palcoscenico della Scuola di Impresa marchigiana, l’evento - un workshop - aveva visto riuniti numerosissimi imprenditori insieme ai loro collaboratori per approfondire tematiche finance. Con un taglio fortemente consulenziale, il prossimo 21 Febbraio l’Alta Formazione Facciamo31 proporrà un format diverso, Efficacia OperativaⓇ, un setting teorico e pratico che si concentrerà sul tema de “Il Cambiamento come vantaggio competitivo aziendale”. A condurre l’evento un unico speaker, il Dr. Lorenzo Braconi, tra i più richiesti consulenti di direzione aziendale del nostro Paese e Amministratore Delegato Facciamo31 che, in occasione del Corso, ha anticipato: “Il cambiamento - in azienda - va introdotto anche quando tutto sembra procedere per il meglio”. Apportare modifiche in azienda è qualcosa che va implementato e previsto all’interno delle agende di ciascuna organizzazione. Durante le 4 Ore di Alta Formazione, il Dr. Braconi spiegherà agli oltre 150 professionisti, che si riuniranno a Civitanova, come tradurre il cambiamento e l’innovazione in opportunità per produrre valore nella propria azienda e fornirà gli strumenti e le basi fondamentali per accrescere la propria efficacia personale e professionale. Se la prima finalità del Corso sarà quella formativa, il programma dell’evento lascerà spazio anche a momenti di networking per i presenti, in cui entrare in contatto e poter dare visibilità alla propria attività. Per partecipare e richiedere maggiori informazioni: segreteria@facciamo31.it