Diventare assistente odontoiatrico, requisiti di legge e corso formativo per la qualifica ASO

A seguito del DPCM 2017, la figura dell'assistente di studio odontoiatrico ha subito un profondo cambiamento. Obbligatoria l'acquisizione della qualifica conseguibile dopo un percorso formativo suddiviso tra teoria/pratica/stage di 720 ore. Una figura fondamentale all'interno degli studi medici odontoiatrici con competenze sanitarie (in affiancamento al medico dentista) ma anche relazionali- amministrative.

Future Consulting nel 2017 ha conseguito il riconoscimento della Regione Marche come struttura formativa necessaria per la gestione della nuova qualifica ASO. Allieve in progress all'interno di percorsi formativi con sede a Pesaro, Ancona, Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto sono costantemente e professionalmente seguite finalizzando il percorso verso l'inserimento occupazionale.

Allieve già qualificate vengono invece supportate nella formazione continua attraverso l'accesso ad eventi finalizzati al conseguimento delle 10 ore di formazione/aggiornamento annuali obbligatorie previste nel DPCM 2017. E' proprio questo l'obiettivo dell'evento previsto per il 29 novembre a Montecassiano presso la sede di Future Consulting. La giornata sarà strutturata con le prime 5 ore formative a cura del Dott.Nicolino Calabrese, specialista in Paradontologia, Implantologia,Chirurgia Orale. Il corso si intitola: “Il ruolo dell’assistente alla poltrona in chirurgia odontoiatra”. Le successive 5 ore formative a cura della Dott.ssa Adele Maria Pia Pirro – Coordinatrice didattica e docente corsi ASO Regione Marche - Titolare Future Consulting verteranno su: “Il nuovo profilo ASO”.