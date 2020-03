Mense scolastiche, sospesi i pagamenti: prorogate le vecchie scadenze

Ancona Entrate comunica che per il pagamento della retta delle mense scolastiche si procederà questo calendario:

Fattura di Gennaio: in scadenza il 31/03/2020. Il pagamento in ritardo non verrà sanzionato per pagamenti entro il 31/05/2020.

Fattura di Febbraio: la scadenza dei pagamenti è posticipata al 31/05/2020. Le quote fisse saranno ridotte del 15% in base ai tre giorni di chiusura da Ordinanza Regionale.

Fattura di Marzo: non verrà emessa fattura, non sarà quindi dovuto alcun pagamento a partire dal giorno di sospensione del servizio.

Aprile: non è necessario presentare disdetta per il mese di Aprile se il servizio resta sospesa. E’ dovuta solo nel caso che, pur a fronte della ripresa ufficiale del Servizio, si scelga di non usufruirne.

Rateizzazioni: il pagamento delle rateizzazioni già in corso è sospeso fino al 31/05/2020.

Informazioni

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero di Ancona Entrate 800 551881

