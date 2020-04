Come si diventa farmacisti, dal corso di laurea all'iscrizione all'albo professionale

Diventare farmacista, come si fa? Per indossare un camice bianco e vendere farmaci bisogna accedere a un esame di Stato e conseguire l’abilitazione. Ci si arriva attraverso due corsi di laurea quinquennale, quello di Farmacia e Chimica e quello di Chimica e tecnologie farmaceutiche (CTF). Come spiega Farmalavoro, dopo la laurea occorre frequentare un tirocinio di 6 mesi all’interno di una farmacia, anche ospedaliera, durante il periodo universitario.

L’esame di Stato consiste in una prova scritta di 6 ore su argomenti di chimica e tecnica farmaceutica. Ci sono anche tre prove pratiche da svolgere sul riconoscimento dei farmaci. Il loro dosamento e la compilazione di una ricetta. Il terzo e ultimo step dell’esame è la prova orale che testerà la preparazione del candidato. Superato l’esame, è possibile iscriversi all’albo professionale. Quest'ultimo passaggio è obbligatorio per poter esercitare la professione.