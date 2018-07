Aperitivi e magia: in scena le carte magiche di Nicola Detti

Giochi, magia e intrattenimento: da Zucchero a Velò domenica 8 luglio si alza il sipario e va in scena il prestigiatore Nicola Detti con il suo spettacolo di carte e magia. L'evento ha inizio alle 21 ed è gradita la prenotazione.

Coltiva l'interesse per la magia da quando aveva 14 anni, Nicola Detti è specializzato nella magia con le carte e nel close up, un tipo di spettacolo che coinvolge gli spettatori che non si limitano a stare seduti ma diventano parte del gioco.