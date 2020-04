Zona musica in podcast: le attività musicali proseguono in un click

L 'Associazione Zona Musica di Ancona prosegue le sue attività sul web. Ogni lunedì e ogni sabato, sul canale Facebook ufficiale dell’associazione, un nuovo appuntamento attraverso le vite e le musiche dei più famosi compositori della musica classica, il tutto arricchito di curiosità ed approfondimenti. E in questo particolare periodo in cui non si può stare a contatto, anche ZonaMusica si “stringe” virtualmente attorno ai piccoli pazienti dell’Ospedale Salesi, prendendo parte al progetto “Videococcole”: racconti, giochi musicali e lavoretti interattivi pensati proprio per intrattenere il giovane pubblico stando vicino alle famiglie, pubblicati attraverso i canali della Fondazione (Facebook e YouTube) e su E’tv Marche, visibile sul canale 12 del digitale terrestre. Un impegno quotidiano vissuto con calore e affetto da tutto lo staff di ZonaMusica.



Altra importante iniziativa alla quale ZonaMusica aderisce è il progetto “Cultura Presente” promosso da La Mole di Ancona in collaborazione con il Comune: una piattaforma digitale attraverso cui La Mole chiama le istituzioni culturali, i musei, i teatri, i festival, gli operatori, gli artisti e le associazioni a proporre materiali, contenuti e prodotti culturali e arricchire questo strumento di comunità digitale, per far sì che, anche a distanza, si senta la condivisione e il legame.