Zombie walk in day: tatuaggi senza appuntamento per la notte di Halloween

Nella notte delle streghe la pelle si macchia d'inchiostro. Da Ants tattoo atelier arriva la Zombie Walk in day: domenica 3 novembre piccoli tatuaggi possono essere realizzati senza appuntamento dalle ore 11 del mattino fino alle 20.

Diversi stili e mani esperte potranno colorare schizzi di piccole dimensioni sull'epidermide. Un bel ricordo per la notte più paurosa dell'anno. Per informazioni: 071/9736830 (via Vecchia del Pinocchio, 31 Zona Baraccola Nord).