Zerofobika: in piazza il tributo a Renato Zero

Al via il 24 agosto in Piazza Roma al via il live di Zerofobika, un'interpretazione personalizzata ispirata alle performance live di Renato Zero. Un mix di luci suoni quindi non solo un concerto, ma un vero e proprio spettacolo. La band è composta da 7 elementi, 6 musicisti ed una voce solista, tutti con una grande esperienza nei live e un amore spassionato per la musica. Il gruppo si esibisce dal vivo riproponendo con personale rivisitazione, i migliori successi del passato e del presente del celebre artista romano.

Lo spettacolo gratuito ha inizio alle 21.30.