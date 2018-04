Zecchino d'oro in piazza: tappa ad Ancona del tour itinerante

Domenica 22 aprile spazio alle ugole d'oro con lo Zecchino d'Oro in Piazza, l tour dedicato ai centri commerciali in occasione del 60° anniversario dello Zecchino d’Oro, che fa tappa all'Auchan di Ancona. Si tratta di uno spettacolo itinerante pensato per coinvolgere le classi delle scuole primarie ma anche di danza o di canto, in un pomeriggio di musica e giochi. L’evento sarà presentato da Lorenzo Branchetti. Lo spettacolo inizia alle 16 e prevede esibizioni di ballo e di canto (sia corali che di solisti), sulle note delle canzoni dello Zecchino d’Oro.



Tutte le scuole partecipanti hanno in premio una collana di libri Io leggo da Solo firmata dalla casa editrice De Agostini.