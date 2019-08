Sushi, cocktail e allegria: Il ristorante yum yum incontra la Rotonda in un evento tutto da gustare. Giovedì 8 agosto dalle 19 al via l'aperitivo cena a base dei tipici piatti giapponesi a cura dello chef Jody. Ad animare la festa c'è Davide Casaccia che propone buona musica in consolle.

L'evento è ad ingresso libero e termina a mezzanotte.